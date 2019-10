"Todos tenemos batallas que librar, lo importante es tener fuerza para hacerlo"

Alicia Pardo Tras más de dos años de silencio discográfico, David Bustamante (San Vicente de la Barquera, 1982) regresa a los escenarios con Héroes en tiempos de guerra, un nuevo trabajo en el que suma a su faceta de baladista ritmos latinos como la bachata y el reguetón. El artista, que se ha propuesto dar un paso más allá en su trayectoria con vistas a las nuevas generaciones, estará en concierto este próximo viernes 11 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, donde cantará a partir de las 20.30 horas.

¿Cuáles han sido sus batallas?

En la vida todos tenemos un montón de batallas que librar cada día, lo importante es tener la fuerza para hacerlo, y estar rodeado de personas que te ayuden. Uno libra una batalla cuando se enfrenta a un disco, cuando se sube a un escenario.... Pero son batallas que te ayudan a crecer. Y lo mismo pasa con los problemas que surgen a nivel personal. Si sabes plantarles cara, te hacen más fuerte.

Da la sensación de que este es el momento de su carrera en el que ha necesitado más ese arrojo.

Sí, puede ser. En mi carrera hay momentos muy difíciles, en los que necesitas armarte de mucho valor para tirar para adelante. Yo era muy consciente de que con este disco había mucha gente pendiente de mí, sobre todo porque llevaba algo más de dos años sin sacar algo nuevo, pero la verdad es que se han cumplido todas las expectativas. Cuando uno se prepara y está bien, todo sale mejor.

¿Y cuándo no lo está? ¿Ha descubierto a otro David en los malos momentos?

Yo creo que no, que David siempre ha sido el mismo, tanto en los malos momentos como en los buenos. Una persona a la que le encanta su trabajo, capaz de crecerse ante las adversidades.

Dice que este disco nació de la necesidad de dar un golpe en la mesa, ¿ante qué?

Pues ante la incomprensión de mucha gente. Ante muchos comentarios que a veces uno tiene que escuchar, y que le hacen pensar que, en ocasiones, las personas no somos nada justas. También ante la necesidad de demostrarme a mí mismo que, con esfuerzo, no hay meta que no se pueda alcanzar.

Su single, Héroes, tiene mucho de ese espíritu. ¿No se puede cantar solo sobre el amor en los tiempos que corren?

El amor es una parte fundamental de nuestra vida, y por eso el disco está lleno de él. Pero el caso de Héroes es un homenaje a todas esas personas que hacen más fácil la vida de los demás con pequeños o grandes detalles: a los que se dejan la vida en los hospitales cada día por ayudar a gente, a los maridos que cuidan de sus familias...

Es uno de los pocos temas que no ha coescrito en este trabajo, ¿se lanzaría a un disco firmado todo por usted?

Bueno, yo creo que cada cosa a su tiempo... No lo descarto, por supuesto, y puede pasar en el futuro, pero creo que aún es pronto para eso. Tengo claro que, en el momento en el que ocurra, habrá que estar muy preparado.

Menos reticencia ha tenido a abrirse a nuevos estilos. ¿Ha hecho un esfuerzo por ir con las nuevas generaciones?

Sí, y esa ha sido una de las razones por las que he estado más tiempo sin sacar nada, porque ha sido una etapa de escuchar mucha música nueva y ritmos diferentes a los que me habían movido hasta ahora. Creo que era un momento para cambiar, algo que el público nos pide constantemente. En este disco hay un montón de influencias, no solo de la música latina, sino también de la internacional.

¿Ha dejado atrás al Bustamante melódico?

Está claro que esa es la parte fundamental de mi música. Mi carrera han sido las baladas. Pero los ritmos latinos siempre han estado muy presentes, y este disco es la evolución lógica de todo eso.

¿Su hija prefiere al padre reguetonero o al de las baladas?

Mi hija prefiere al padre que canta a dúo con ella. Lógicamente, por su edad, le gustan mucho más las canciones movidas, pero a veces nos sorprendemos ambos cantando juntos una balada.

Lo hace también con Ana Guerra, aunque en este caso le toca el turno a la bachata. ¿Ha visto reflejado en ella a aquel David que salía de la Academia?

Cuando nosotros salimos de la academia, lo hacíamos con ilusión y con mucha prisa por triunfar. Yo creo que la expectación que se generó con nosotros fue tan grande que al principio vivíamos en una nube. En ese sentido, pienso que, aunque su ilusión es la misma, los chicos de esta nueva edición tienen más los pies en el suelo. Se están planificando con más calma, mientras que a nosotros apenas nos daba tiempo a asimilar lo que nos estaba ocurriendo.

¿Cómo lleva esa exposición ahora? Más que su música, lo que ha estado en el centro estos últimos meses han sido cosas como su aspecto o su vida privada.

Todo eso te hace más fuerte. Somos personajes públicos y eso parece que da derecho a que estemos en boca de todo el mundo pero, por suerte, yo he estado muy bien rodeado de personas que me han ayudado en los momentos más difíciles. La gente que hace esos comentarios normalmente no conoce nada de mi vida, y he aprendido a darles muy poca importancia.

¿Ya no le interesa la aprobación de los demás?

La aprobación de la gente que te respeta como artista y como persona claro que sí... Nuestro público es lo más importante. Y no importa lo que hayas hecho antes, ese respeto y admiración tienes que ganártelo día a día.