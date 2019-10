¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 7 de octubre

Redacción | A CORUÑA ▶Proyección de 'Lohengrin' (18.00h). La sede de Afundación en la ciudad ejerce de anfitriona de las actividades paralelas de la programación lírica de Amigos de la Ópera. Hoy será proyectada Lohengrin.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶Encuentro sobre la exhumación (19.30h). Dentro de la exposición As fosas do esquecemento de Eloy Alonso, hoy habrá un encuentro sobre la preparación de la exhumación. En el encuentro intervendrá la historiadora Carmen Rodeja. El fotoperiodista Eloy Alonso empezó en 2001 su actividad como documentalista de la exhumación de las víctimas de la represión franquista, parte de la cual se exhibe en el Fórum Metropolitana bajo el título de 'As fosas do esquecemento'.

Fórum Metropolitano

Río de Monelos, 1

▶Cita con el ciclo Poetas Di(n)versos (20.30h). El centro Ágora acoge una nueva cita con el ciclo Poetas Di(n)versos, en el que estarán presentes las autoras Lara Dopazo, residente en Marín, y Manal Al-Sheikh, de Nínive.

Centro Ágora

Avenida Gramela, 17

▶Exposición del artista Enrique Tenreiro. La exposición Pola liberdade!, del artista Enrique Tenreiro, puede visitarse en el Palacio Municipal de María Pita, en la que se puede visitar gran parte de la obra escultórica del autor.

Palacio Municipal

Plaza de María Pita

▶'Flotabilidade neutra', de Lois Patiño. La galería Vilaseco expone la segunda muestra individual del artista Lois Patiño, dentro de la programación prevista por esta instalación. El título escogido por el autor de la exposición es Flotabilidad neutra.

Galería Vilaseco

Padre Feijóo, 5,1º