¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 10 de octubre

Redacción | A CORUÑA

▶'Norman Parkinson. Siempre con estilo'. Audrey Hepburn, Ava Gardner o los mismísimos The Beatles pasaron por su objetivo en las más de cinco décadas que duró su actividad. La fundación Barrié reúne en A Coruña parte de su obra en una exposición pionera en España, Norman Parkinson. Siempre con estilo, que se podrá visitar desde hoy hasta enero del próximo año. Más información.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

▶Charla sobre resturación (19.00h). La restauradora Joaquina Leal imparte la conferencia ¿Cómo conservamos nuestros dinosaurios tecnológicos?, como parte del Día Europeo de la Conservación.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1

▶Óscar Cabana inaugura muestra (20.00h). El artista coruñés recoge sus nuevas creaciones en Óscar Cabana 2019. En el acto, en el que se ofrecerá un cóctel, se sortearán varias obras del pintor.

Galería Xerión

Avenida Rubine, 17

▶Conferencia sobre la religión y el arte (20.00h). Amigos dos Museos de Galicia continúa su ciclo Paganismo y religión en el arte con la ponencia del ingeniero José Luis García sobre los dioses y el vino en la mitología y el cristianismo.

Portas Ártabras

Sinagoga, 22

▶Ponencia del viajero Xurxo Mariño (20.00h). La asociación arranca su ciclo Para estar no mapa do mundo con la charla Conexións. Unha viaxe arredor do mundo con destino Galicia, del viajero Xurxo Mariño.

Asociación Alexandre Bóveda

Olmos, 16

▶Intervención artística de Javier de la Rosa (20.00h). El pintor se une a los ilustradores de Milicia Gráfica para realizar un mural de grandes dimensiones, que pintarán en directo en la cafetería. Durante la intervención, también habrá música.

Milaromas

Marcial del Adalid, 8

▶Recital del barítono Gabriel Alonso Díaz (20.00h). El cantante participa en el programa Las nuevas voces gallegas de la Temporada Lírica con un repertorio de arias de Wagner, Puccini y Massenet, entre otros autores.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶Humor con Miguel Lago (20.30h). El humorista protagoniza su última producción, Miguel Lago pone orden, en el que ofrece una mirada sarcástica sobre la deriva del mundo actual.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶Noche de rumba con Mr. Kilombo Trío (21.30h). La banda madrileña Mr. Kilombo Trío recala en la sala Mardi Gras con su gira Por su camino, en la que comparte la energía de su rumba y sus ritmos rock y ska.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8