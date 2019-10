¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 17 de octubre

Redacción | A CORUÑA ▶18.00h. Firma de discos de Amaral. Eva Amaral y Juan Aguirre visitan Fnac para firmar su nuevo lanzamiento discográfico, Salto al color, que tocarán el 2 de noviembre en el Coliseum.

Fnac

Plaza de Lugo, s/n

▶18.00h. Homenaje al director David Cronenberg. El Festival de Cinema Fantástico recuerda al director con la proyección en el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) de su primer filme, Stereo.

CGAI

Durán Loriga, 10

▶19.00h. Visita guiada a la muestra de Andrés Gaos. Afundación organiza una visita guiada a la exposición O universo musical de Andrés Gaos, en la que se podrán conocer en profundidad la vida, la trayectoria y los instrumentos del compositor.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶19.30h. Charla sobre la muerte de Quevedo. El psiquiatra Luis Ferrer i Balsebre imparte la ponencia Francisco de Quevedo y Villegas. Enfermedad, padecimiento y muerte, presentada por el cirujano Alberto Juffé.

Real Academia de Medicina

Durán Loriga, 10

▶19.30h. Coloquio sobre la artesanía local. El AC Hotel organiza un coloquio sobre artesanía y emprendimiento. El acto estará moderado por el experto en redes sociales Phil González.

AC Hotel

Enrique Mariñas Romero, 34

▶20.00h. Actuación de la Banda Municipal. Bajo dirección de José Luis Represas, la Banda Municipal de Música dedica un concierto a Verdi con piezas como Nabucco, Aida y La fuerza del destino.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶20.00h. Xurxo Souto presenta su nueva novela. El escritor Xurxo Souto presenta su última novela A gran travesía de Chiruca Magallás. En la jornada, se recordará a los marineros senegales que trabajan en los barcos gallegos.

AAVV Agra do Orzán

Entrepeñas, 38

▶21.30h. Concierto de The Flaming Sideburns. The Flaming Sideburns llegan desde Finlandia a la Sala Mardi Gras para ofrece una noche de puro rock and roll. Las entradas cuestan 12 euros, 15 en taquilla.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8