¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 30 de octubre

Redacción | A CORUÑA ▶Doble sesión cinéfila en el CGAI (18.00 y 20.30h). El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) ofrece a las 18.00 horas el visionado del filme de Víctor Hugo Seoane Verengo, y de la película de Alfred Hitchcock 'La ventana indiscreta' a las 20.30 horas.

CGAI

Durán Loriga, 10

▶Espectáculo narrativo de Pedro Brandariz (18.00h). El actor y humorista protagoniza el show de narración oral 'Contos de Samaín', una divertida selección de relatos sobre el festejo, el otoño y las meigas.

A Carapuchiña Feroz

Fanny Garrido, 12

▶Cuentacuentos por Samaín (18.30h). La librería Javier Valiente celebra Samaín con la lectura de 'Mortiña'. Un curmán repugnante, un relato infantil de misterio protagonizado por una niña zombi.

Librería Javier Valiente

Enrique Dequidt, 12

▶José María Merino presenta libro (18.30h). El Centro de Formación y Recursos de A Coruña organiza un coloquio con el autor José María Merino, que presentará su libro 'A través del Quijote' y repasará su trayectoria.

UNED

Educación, 3

▶Conferencia sobre las abejas (19.00h). El agente medioambiental Alejandro Rodríguez imparte la ponencia 'As abellas vs as velutinas', sobre la situación de peligro en la que se encuentran las abejas.

Biblioteca de Monte Alto

Vereda del Polvorín, 3

▶Encuentro con Suso de Toro (20.00h). El escritor Suso de Toro analiza el concepto de estado y el futuro de Galicia como nación política en la charla 'Seguimos a imaxinar en mapas de cores'.

Alexandre Bóveda

Olmos, 16

▶Concierto a favor del Hogar Sor Eusebia (20.00h). El grupo Zoar y la pianista Alicia González interpretan el 'Quinteto para piano y vientos y el Trío para clarinete, fagot y piano de Mozart' a beneficio del Hogar Sor Eusebia.

Real Academia de Belas Artes

Plaza del Pintor Sotomayor, 1

▶El último disco de Félix Arias, en directo (22.00h). El músico coruñés comparte en directo su último álbum en solitario, 'No more lonely nights', en el que reinterpreta las canciones de algunos de sus referentes. Más información.

Bâba Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23