¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 7 de noviembre

Redacción | A CORUÑA ▶Exposición 'O Noso Planeta'. Afundación estrena esta muestra, basada en el documental homónimo de Netflix. La exposición lanza un mensaje sobre la protección del medio ambiente. Más información.

▶19.00h. 'Invasión plástica: La amenaza medioambiental'. El científico Jesús Gago, investigador en el Instituto Español de Ocenografía de Vigo, hablará esta tarde en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña acerca del impacto negativode la acumulación de plásticos en los mares. Jesús Gago nos ofrece algunos datos preocupantes en esta entrevista: "Séguese a atopar lixo do colapso de Bens no mar, e iso pasou no 1996".

▶19.30h. La primera vuelta al mundo, a análisis. La Biblioteca de la Casa Consulado inicia su ciclo de conferencias Expedicións e viaxes mariños con la ponencia V Centenario da primeira volta ao mundo.

▶20.00h. Modelismo naval en el Museo Histórico Militar. El Museo Histórico Militar abre la XII Mostra de Modelismo Naval: Amonaga 2019, en el que reúne medio centenar de reproducciones a escala de barcos de vela, a motor y a vapor.

▶20.00h. Concierto de la Banda Municipal de Música. La Banda Municipal de Música comparte su repertorio bajo la batuta del director invitado Javier Bascoy. La entrada es libre hasta completar aforo.

▶20.00h. Muestra fotográfica de Xoán Piñón. El artista coruñés repasa su trayectoria en su primera exposición en el Kiosco Alfonso, en la que reúne una selección de 138 imágenes desde los 70 hasta 2007.

▶20.00h. Conferencia sobre la ópera en A Coruña. El crítico de LA OPINIÓN Julio Andrade Malde imparte una charla sobre la historia del Festival de Ópera de la ciudad desde 1979 hasta el año 2000.

▶20.00h. Fermín García exhibe su selección pictórica. El artista, ganador de más de cien primeros premios nacionales de pintura, inaugura una exposición con sus paisajes en Xerión, donde se sorteará un cuadro.

▶20.00h. Charla sobre la religión en el arte. La historiadora Manuela Mena ofrece la conferencia María Magdalena: Una venus cristiana como parte de un ciclo de charlas sobre el Nuevo Testamento en el arte.

▶22.30h. Actuación de la Garufa Blue Devils Band. La banda residente del Garufa, la Garufa Blue Devils Big Band, ofrece un concierto centrado en el swing, el jazz y el cabaret bajo la dirección de su líder, el músico Roberto Somoza.

