¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 25 de noviembre

Redacción | A CORUÑA ▶Proyección de 'The Florida Project' (19.00h). Afundación ofrece, en versión original subtitulada, el visionado de la película de Sean Baker The Florida Project, un filme sobre los efectos de la crisis económica desde el prisma de una niña. Con The Florida Project, Afundación abre su ciclo de cine 'Voces rotas'. El programa está integrado por obras recientes de temática social, como Spotlight de Thomas McCarth, La forma del agua de Guillermo del Toro y la pieza de Garth Davis Lion'.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶Los bulos del machismo, a debate (18.00h). La juez Sandra Piñeiro desmonta los bulos online contra la violencia de género en una ponencia. Tras la charla, la actriz María Louro leerá una selección de textos de Emilia Pardo Bazán.

Casa Emilia Pardo Bazán

Tabernas, 11

▶Documental sobre la diversidad funcional (19.30h). El director Antonio Díaz Huerta lleva al Fórum Metropolitano su documental Gallo, unha historia de superación física e mental, en la que sigue al surfista invidente Aitor Francesena.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1

▶Recital de Manuel Darriba y Dan Coman (20.30h). Los recitales de Poetas Di(n)versos continúan con las actuaciones del autor rumano Dan Coman y el lucense Manuel Darriba, que compartirán una muestra de sus escritos. La entrada es libre.

Centro Ágora

Lugar da Gramela, 17

▶Libros y poemas contra la violencia de género. 08.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00h. El Centro Cívico de Mesoiro se une a los actos por el Día contra la Violencia de Género con un panel de concienciación sobre esta lacra. Se realizará una lectura de poemas y habrá una exposición de libros.

Centro Cívico Mesoiro

Os Ancares, 15