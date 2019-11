¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 28 de noviembre

Redacción | A CORUÑA ▶19.00h. Amizades y Ballard, en Afundación. Amizades protagoniza a las 19.00 horas un recital benéfico a favor de Afaco. A las 20.30 horas, Jeff Ballard improvisará sus melodías como cierre del programa Butaca Jazz.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶19.30h. Conferencia sobre los viajes marinos. La historiadora María José Rodríguez clausura el ciclo Ciencia, riqueza e sangue con la charla Entre a morte e a vida. As peripecias das viaxes mariñas na idade moderna.

Iglesia de las Capuchinas

Panaderas, 40

▶20.00h. El nexo entre arte y religión, a análisis. El compendio de conferencias Porque me has visto, has creído. El nuevo testamento en el arte, llega a su fin con una charla de la docente Marta Poza sobre arte románico.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

▶20.00h. Exposición artística sobre Luis Seoane. El Museo de Belas Artes inaugura la muestra Luis Seoane. O legado de Maruxa Seoane, en la que exhibe la colección cedida por la viuda del artista a la entidad.

Museo de Belas Artes

Zalaeta, 2

▶20.00h. Monólogo navideño de Xosé Antonio Touriñán. El actor apadrina el encendido de las luces del centro comercial con el espectáculo Fulgor, un show cómico en el que abordará cuestiones como los tópicos y los propósitos de estas fiestas.

Marineda City

Avenida de Arteixo, 43

▶20.00h. Música inclusiva con Robert Pier. El intérprete coruñés se suma al Festigual con un concierto de músicas inclusivas participativas, en el que compartirá sus mantras sobre la naturaleza.

Centro Ágora

Lugar da Gramela, 17

▶20.30h. Concierto solidario de la Sinfónica. La Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de José Antonio López, realiza un concierto de bandas sonoras en apoyo al Banco de Alimentos Rías Altas.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

▶22.30h. Actuación de la Garufa Blue Devils. La big band residente del Garufa Club presenta los temas de su último trabajo, Hello Dolly, con versiones de artistas como Édith Piaf y George & Ira Gershwin. Más información.

Garufa Club

Riazor, 5