¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

Redacción | A CORUÑA Fin de semana en A Coruña y ya se respira ambiente prenavideño, con la agenda repleta de citas que sirven de preludio a las fechas que se aproximan, plagadas de propuestas para todos los públicos. Música, ocio infantil, muestras artísticas, charlas... Consulta aquí la programación cultural y de ocio en los espacios de la ciudad, detallada por días, para este fin de semana.

VIERNES 13

▶Circo y magia en María Pita por Navidad (18.00h). La Navidad sigue en María Pita con espectáculos de magia y circo para todos los públicos.

Plaza de María Pita

▶Jornada sobre la mujer y la música gallega (19.00h). La intérprete María Pilar Couceiro festeja la IV edición de As Mulleres na Música Galega con una charla concierto, en la que participará el grupo EntrElas y la clarinetista Marta Sancho.

Museo Belas Artes

Zalaeta, 2

▶El franquismo, a análisis con Caneiro (19.00h). El autor reflexiona sobre la dictadura con su ensayo irónico Francamente, en el que reivindica la tolerancia ideológica desde un prisma personal.

Afundación

Cantón Grande, 8

▶Manuel Rivas, en Lume por Lugrís (19.30h). Los actos del X Día Lugrís continúan este viernes con un encuentro con Manuel Rivas en la librería Lume y este sábado (18.30h) con una concentración para pintar paraguas, con los que se recorrerán las calles a las 20.00 h hasta el Orzán.

Lume

Fernando Macías, 3

▶Rober H.L.Cagiao presenta novela (20.00h). El escritor presenta su ópera prima El guardián de las flores, un thriller protagonizado por la comisaria Paola Gómez ambientado entre A Coruña y As Fragas do Eume.

Arenas

Cantón Pequeño, 25

▶Concierto de Guadi Galego (20.30h). La cantante cedeiresa repasa su trayectoria de la mano de su nuevo recopilatorio, Inmersion, en el que versiona sus temas en distintos idiomas de la península. Siete lenguas, desde el gallego al aranés o el asturiano, suenan en el álbum que la artista presenta en A Coruña. Más información.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶José Manuel Zapata dirige a la Sinfónica (20.30h). El director se pone al frente de la Sinfónica de Galicia para acometer un recital con piezas de Rossini, Strauss, Verdi, Chaikovski y Padilla, entre otros.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

▶Actuación de Ricky Hombre Libre (21.30h). El músico interpreta en el Garufa Club los temas de su nuevo trabajo, La semilla del bambú. El precio de las entradas oscila entre los diez y los doce euros.

Garufa Club

Riazor, 5

▶'Hay un lugar', nuevo trabajo de Delafé (21.30h). Electrónica, techno y canción protesta se dan la mano con el músico Oscar D'Aniello. El líder de Delafé está esta noche en la Sala Búnker gracias a Vibra Mahou con su disco Hay un lugar. Hablamos sobre este trabajo con Oscar D'Aniello: "He aprendido poco a poco a estar conmigo y con mi cabeza".

Sala Búnker

Plaza Cormelana, 6

▶Concierto de Buzz Lovers y The Rebels (22.00h). La banda tributo Buzz Lovers rinde homenaje a Nirvana con una selección de sus éxitos. Como teloneros, subirán al escenario los madrileños The Rebels.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

▶The Zombies en el Playa (23.00h). El grupo británico engrosaba este año las filas del Salón de la Fama del Rock and Roll tras la publicación de su disco Still got that hunger. Sus temas sonarán hoy en el Playa Club, a las 23.00 horas, dentro del ciclo Son Estrella Galicia. El teclista de The Zombies, Rod Argent, nos habla sobre la evolución del grupo: "La música de hoy me suena a mecánica".

Playa Club

Andén de Riazor, s/n

SÁBADO 14

▶Cuentacuentos navideños (12.00h). La librería Suévia organiza una sesión de cuentacuentos, tras la que habrá un taller de coronas.

Suévia

Vila de Negreira, 32

▶Paraguas por Lugrís (18.30h). Los actos del X Día Lugrís prosiguen este sábado con una concentración para pintar paraguas, con los que se recorrerán las calles a las 20.00 h hasta el Orzán.

▶La realidad LGTBI, en un documental (20.00h). La Fundación Seoane proyecta el filme Lesbofobia, al que seguirá un show de Las Antonias.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

▶Concierto de Melendi (21.00h). El cantante recala en el auditorio como parte de su gira Mi cubo de rubik, con composiciones como Besos a la leona y Lo que nos merecemos. Sobre el escenario, tampoco faltarán los clásicos del artista, que debutaba hace ya 16 años en el mundo de la música con su trabajo Sin noticias desde Holanda.

Coliseum

Francisco Pérez Carballo, 2

▶Noche de rock y pop con Carolina Durante (22.30h). El grupo, famoso por su canción Cayetano, toca en la Inn Club su primer largo homónimo.

Inn Club

Avenida do Porto, 3

DOMINGO 15

