El surrealista homenaje de Anthony Hopkins a Jack Nicholson

EP / Madrid ¿Qué diablos le pasa a Anthony Hopkins? Esta es la pregunta que millones de usuarios de Twitter se han hecho tras ver el perturbador vídeo que el actor británico ha publicado en su cuenta oficial. Un clip de apenas medio minuto de duración en el que el actor británico, de 80 años, se pone bailar como un poseso al ritmo de 'Hopkins: The Plaza', una de las canciones compuesta por el actor junto con Michael Seal y la orquesta sinfónica de Birmingham.

This is what happens when you're all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6