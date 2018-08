Los actores de Hollywood en sus primeros anuncios

L.M. Todos tenemos un comienzo, y en el caso de los actores no suele ser bien recordado. Muchos iniciaron su andadura en pequeños papeles en películas y series de bajo presupuesto, mientras que otros se abrieron camino a través de anuncios publicitarios que seguramente no quieren recordar.

Echa un vistazo a los anuncios que protagonizaron estos 10 famosos antes de que fueran reconocidos. ¡No te los puedes perder!

Brad Pitt

Al principio de su carrera, el actor era tan solo un guapo surfista despreocupado. Brad Pitt aparece en el coche con amigos cuando de pronto se descompone el vehículo y se les acaban las Pringles. No podía ser de otra forma, asique un coche repleto de chicas llega a rescatarlos de la desgracia. ¿Quién iba a decir que ese joven iba a terminar siendo uno de los actores más reconocidos de Hollywood?

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ya había hecho algunos papeles protagonistas en el cine, pero antes de volverse rematadamente famoso con Titanic aprovechó para rodar este anuncio en Japón. Entusiasmado y gritando “It´s a miracle!”, DiCaprio anuncia el Honda Civic en 1995.

Ben Affleck

Una chica de voz sexy se confunde y llama a su teléfono creyendo que está marcando a Burger King. Ben toma la oren y va a dejársela a su casa con la esperanza de conocerla. Pero justo cuando llega, su padre le llama y se ve obligado a regresar con las manos vacías. El actor demuestra en este anuncio ser un galán desde adolescente.

Keanu Reeves

Demostrando que no es el elegido por casualidad, Keanu Reeves tira de riñones para la foto finish, en esta carrera ciclista. Alguien debería decir a los de la organización que no es seguro poner una cinta en la meta cuando hay bicis de por medio, y menos aún atarla a una botella de Coca Cola.

Asimismo, el actor protagonizo un anuncio de los ya míticos cereales. El comercial no lleva diálogo, sólo vemos a un Keanu Reeves vestido como mesero, sirviendo Corn Flakes en una mesa larga de banquete, mientras baila y da vueltas. Por supuesto que en algún momento no puede aguantarlo más y termina por servirse un plato y comer a escondidas.

Bruce Willis

Bruce Willis cantando, ¡y con pelo! Si eres amante de la saga “Jungla de cristal” no puedes perderte este comercial que el actor rodó en 1986, anunciando la ginebra Seagram. En otro de los anuncios al joven actor lo acompaña otra celebridad, la guapísima Sharon Stone.

Courtney Cox

En 1985, después de haber aparecido en el famoso video de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ya era una cara medianamente conocida, y por esto, Tampax la llamó para estelarizar su nuevo comercial. Lo que sucedió después fue un hecho histórico para la publicidad, pues Courteney fue la primera persona en pronunciar la palabra "periodo" en televisión, refiriéndose a la menstruación.

John Travolta

Antes de Pulp Fiction, antes de Grease e incluso antes de Fiebre del sábado noche, un sonriente Travolta nos vendía con su cara de chico bueno las bondades de unas tiritas y un champú en dos anuncios donde aparece duchándose con unos compañeros. Fue en 1973 cuando Travolta cantó una alegre canción en la ducha mientras anunciaba el jabón Safeguard.

Anne Hathaway

Cuando apenas tenía 14 años de edad (1997), la cotizada actriz se estrenó frente a las cámaras en un anuncio de venta de casas para Better Homes. En el comercial, una adolescente Anne se despide de su amor de juventud anunciando que se muda de casa. En respuesta, su novio le dice que no se preocupe, que aún tienen todo el verano juntos porque la casa se necesita vender y eso toma tiempo. La magia se arruina cuando ambos descubren que la venta la realizará Better Homes, la más rápida en el mercado.

Mark Ruffalo

En este comercial de 1989 podemos ver a un Mark Ruffalo protagonista de un anuncio de Clearasil. A pesar de promocionar un remedio contra el acné, más allá de avergonzarse por el vídeo, el actor se lo toma con muy buen humor, animándose incluso a bailar al son de su slogan en el show de Jimmy Fallon.

Jason Statham

El actor de acción protagonizó una serie de anuncios publicitarios de Kit Kat en los que se entrevé su característico aspecto rudo. El protagonista de películas de acción se llena de chocolate en un divertido anuncio.