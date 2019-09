Festival de Donosti: Así arranca su edición número 67

EP / Madrid La 67 edición del Festival de San Sebastián arranca este viernes 20 de septiembre con una mayor presencia de mujeres en las películas que compiten por la Concha de Oro, así como un mayor número de películas internacionales en su Sección Oficial.

Penélope Cruz, imagen oficial del festival, recogerá uno de los tres Premios Donostia, con los que el Zinemaldia también rendirá homenaje al cineasta franco-griego Costa-Gavras, así como al actor canadiense Donald Sutherland, que también estarán presentes en el festival.

Entre las personalidades del mundo del cine que han confirmado su presencia destacan, además de los premios honoríficos, los directores Hirokazu Koreeda, Ken Loach, Darren Aronofsky, Olivier Assayas y Olivier Nakache y Éric Toledano, así como los actores Ricardo Darín, Juliette Binoche, Eva Green, Kristen Stewart, Gael García Bernal, Javier Bardem o Laetitia Casta.

#67SSIFF | ?? Agenda [ES] ¡Hoy llegarán los primeros invitados! Podéis consultar todas las llegadas en nuestra Agenda

?? https://t.co/jp8VsNS4qv - 18:35. Kristen Stewart - 'Seberg' (Perlak)

- 18:25. Neil Jordan - Jurado Oficial

- 20:40. Sam Neill - 'Blackbird' (S.O.) pic.twitter.com/5mCGZU52fQ — Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 19, 2019

En esta edición, el número de directoras aumenta en Sección Oficial: mientras que en 2018 había cinco películas dirigidas por mujeres, este año la cifra aumenta a un total de seis, todas ellas a competición. En el caso de la sección Nuevos Directores, la paridad es absoluta.

Cine español

En esta edición, el cine español estará representado en la Sección Oficial, entre otras cintas, por 'Mientras dure la guerra', con la que Alejandro Amenábar competirá por primera vez por la Concha de Oro. La cinta recupera la figura de Miguel de Unamuno, interpretado por Karra Elejalde, y su desafío al fundador de la Legión, José Millán Astray (Eduard Fernández), en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

Además, también competirá por el máximo galardón del festival 'La trinchera infinita', de Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi, responsables de 'Loreak', que repiten su presencia en el festival esta vez con una historia ambientada en la Guerra Civil protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta.

Junto a ellos, también aspira a la Concha de Oro la directora española Belén Funes, que debuta en el festival con su ópera prima 'La hija de un ladrón', un drama protagonizado por Eduard y Greta Fernández, padre e hija en la ficción y en la vida real. Asimismo, en Sección Oficial, aunque fuera de concurso, también se presentarán 'Diecisiete', la nueva cinta de Daniel Sánchez Arévalo, y la coproducción entre España y Argentina 'La odisea de los Giles'.

Dos años después de hacerse con la Concha de Oro por 'The disaster artist', el cineasta y actor James Franco vuelve a competir por el mismo galardón con 'Zeroville', que dirige y protagoniza. También en Sección Oficial destaca la cinta 'Thalasso', protagonizada por el escritor francés Michel Hollebecq, quien estará presente en el festival.

Cine político y social

El cine político ocupa un lugar especial en la 67 edición del Festival de San Sebastián. Por un lado, el cineasta francés de origen griego Costa-Gavras recibirá el sábado día 21 el Premio Donostia que el festival le entrega en reconocimiento de su "cine comprometido del autor", en el que destacan películas como 'Z', 'Missing' ('Desaparecido') o 'Le capital' ('El capital'), con la que optó a la Concha de Oro en 2012.

En esta ocasión, el Zinemaldia acogerá la presentación de 'Adults in the room' ('Comportarse como adultos'), con la que el cineasta adapta a la gran pantalla las memorias del exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, quien estará presente en el festival. Durante la proyección de su reciente filme, el director de 86 recibirá el galardón honorífico del festival.

Otro de los protagonistas de esta edición será el cineasta británico Ken Loach, que vuelve a San Sebastián con su cine social dos años después de 'Yo, Daniel Blake'. En esta ocasión, participa de nuevo en 'Perlas' con 'Sorry, we missed you', un drama con el que compitió por la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes, en el que denuncia las condiciones de los trabajadores.

Las reivindicaciones también centrarán la jornada del martes 24 de septiembre con la proyección fuera de concurso en la sección Horizontes Latinos de 'La ola verde (Que sea ley)', un documental dirigido por Juan Solanas que pone en el foco la lucha por la aprobación de la ley del aborto en Argentina.

Con este fin, y al igual que en su presentación en Cannes, los equipos de las películas del Zinemaldia están invitados a unirse a esta reivindicación liderada por los integrantes del comité de dirección y selección del Festival a las 15.15 horas en las escaleras del Kursaal.

Por otro lado, la sección Perlas, que propone una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España, que han sido aclamados por la crítica o premiados en otros festivales internacionales, acogerá las proyecciones, entre otras de 'Parásitos', del coreano Bong Joon-Ho, Palma de Oro de la pasada edición de Cannes; 'Ema', de Pablo Larraín; 'La verdad', de Hirokazu Koreeda; 'O que arde', de Oliver Laxe; o 'The Laundromat', de Steven Soderbergh.