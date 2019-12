Bechamel en el microondas, así se prepara

V. SEDEÑO La bechamel es una de las salsas más recurrentes a la hora de preparar diversos platos. Recetas como la lasaña o los canelones no son nada sin una buena bechamel, lo mismo pasa con las croquetas. La preparación de la bechamel es laboriosa y requiere de tiempo y dedicación. Si no dispones de estos dos últimos factores, no te preocupes. Ahora puedes preparar la bechamel en el microondas de una manera muy rápida y sencilla.

Ingredientes

- Mantequilla

- Harina

- Leche

- Sal

Preparación

Escoge un bol apto para el microondas, ponle un poco de mantequilla y caliéntalo durante 30 segundos a 800 W de potencia hasta que se derrita completamente.

Añade harina y bátela con unas varillas hasta que consigas una crema espesa, añádele sal y leche y mézclalo.

Vuelve a calentar la mezcla en el microondas 1 minuto y medio de nuevo a 800 W de potencia, sácala y bátela.

Por último, caliéntala una vez más 1 minuto y medio a 800 W, sácala y bátela otra vez.

Siguiendo estos pasos obtendrás la deliciosa salsa bechamel preparada en el microondas.