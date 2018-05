Javier Calvo, agredido tras la final de Eurovisión

C.D "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito". El que habla es Javier Calvo, el profesor de interpretación de Alfred y Amaia en 'Operación Triunfo', quien ha contado a través de Twitter su percance en Lisboa tras asistir a Eurovisión.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

Calvo asistió al Festival junto a su pareja, Javier Ambrossi, Aitana y Roberto Leal, presentador del espacio de TVE. El director de 'La Llamada' no ha desvelado los motivos del incidente y se ha dedicado principalmente a bromerar sobre lo sucedido: "me han pegado y ahora parezco Eleni Foureira pero sin peluca", respondió a un tuitero.

"Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa", indicó en otro tuit sin perder el sentido del humor.

Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

También relató lo que le ha dicho Ambrossi: "Dice Javi que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo".