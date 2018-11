Los cinco 'momentazos' vistos esta semana en televisión.

M. García La semana ha vuelto a dejar grandes 'momentazos' televisivos. Desde el nuevo look que lució Josep Pedrerol en 'El Chiringuito de Jugones', hasta los papeles que levantan sospechas de tongo en 'Operación Triunfo'. Las redes sociales se han llenado de comentarios gracias a estos memorables momentos.

Toni Soler se solidariza con Dani Mateo

La polémica surgida en torno al 'sketch' protagonizado por Dani Mateo en el que se suena los mocos con la bandera de España provocó la reacción también en la televisión autonómica catalana. El espacio 'Està passant', de similares características a 'El Intermedio', ha dado su particular apoyo al humorista. Para ello, el presentador del programa de TV3, Toni Soler, se sonó también los mocos, pero con una senyera.

Violencia en la secta de Ángel Lara

'Salvados' consiguió este domingo sacar a la luz las prácticas de la secta que lidera el médico Ángel Lara, que captó a sus fieles en momentos de vulnerabilidad. Los relatos de aquellos que han conseguido salir de la secta y de algunos que todavía siguen bajo sus creencias impactaron a los seguidores del programa y al propio Jordi Évole.

Josep Pedrerol, viral por su nuevo look

Josep Pedrerol se convirtió en tendencia en la madrugada del jueves por el peinado que lució en 'El Chiringuito de Jugones'. El presentador abandonó la gomina y mostró una imagen más desenfadada, con el pelo suelto, peinado casi con raya en medio y cayendo a ambos lados. Este cambio de look no ha pasado desapercibido para la audiencia, que le sacó parecido con mucha gente conocida.

Grande Pedrerol imitando al más grande pic.twitter.com/O7ckoZEjnN — kamaji (@Thekamaji) 7 de noviembre de 2018

Pedrerol quería ponerse a la moda como Quique San Francisco pero le apretaba un poco la corbata ???? #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/A8zJim1bPj — Jose Martínez (@josemartinez708) 7 de noviembre de 2018

Los papeles de 'OT' que siembran la duda

Los seguidores de 'Operación Triunfo 2018' pierden la fe en el programa. Las imágenes de unos papeles que mostraban ya los resultados que teóricamente saldrían de lo ocurrido durante la gala han salido a la luz y siembra la duda entre le público. Por su parte, el programa ha explicado a través de un tuit que el jurado, en base a lo que ven en el ensayo del plató del martes, "hace una previsión que después cambia o no al ver la actuación final".

Aunque ya lo sabíamos, sí, en OT ya todo esta predefinido antes de empezar la gala. VAYA DESCARO. #OTGala7 pic.twitter.com/CRaDZq9ZfZ — zaek (@itszaek) 7 de noviembre de 2018

Tensión entre Paz Vega y Santiago Segura

Durante la prueba de eliminación de 'Masterchef Celebrity', Santiago Segura y Paz Vega perdieron los papeles. Después de que en la prueba grupal se señalaran los fallos de sus respectivos platos, en el plató sucedió algo parecido, algo que al cineasta no le gustó mucho. "Cuando venía me decía que el chocolate estaba mal atemperado. Estaba a lo suyo y a lo mío. ¿Te ha pedido alguien tu opinión?", le reprochó Segura. Estas palabras molestaron a la actriz, que no pudo evitar romper a llorar: "No me esperaba la reacción. Soy natural y digo las cosas como me nacen, sin ánimo de ofender. Me ha parecido fuera de lugar".