Los cinco 'momentazos' vistos esta semana en televisión.

U.M. Esta semana la televisión ha dejado algunos momentos muy comentados en las redes sociales. Programas como 'GH VIP' o 'OT' continúan siendo objeto de escenas de tensión, emoción o polémica. Además, la pequeña pantalla internacional también ha dejado escenas para el recuerdo.

El anuncio de Navidad de Elton John

Después de que llegara el esperado 'spot' de la Lotería de Navidad en España, Elton John ha protagonizado el que podría ser el mejor anuncio navideño de este año. El cantante británico hace un recorrido a la inversa por su vida hasta el año 1951, cuando recibió su primer piano como regalo de Papa Noel.

La falta de cultura en 'GH VIP'

El 'reality' de Telecinco no podía faltar a su cita con los 'momentazos'. En este caso el motivo es la falta de cultura que mostraron algunos de los concursantes en una prueba de 'GH VIP'. Cada participante tenía que situar un país en el mapa y hablar por teléfono con alguien de allí. Por ejemplo, El Koala tuvo que contactar con Polonia y Jorge Javier Vázquez le ayudó a encontrar el país, ya que primero lo colocó por la zona de Groenlandia.

El Koala llamando a Polonia en la prueba semanal. MOMENTAZO PARA LA HISTORIA JAJAJAJA #GHVIPLímite10 pic.twitter.com/bEkV2sRJnb — Aritz Inca (@AritzMaslany) 20 de noviembre de 2018

El increíble canal de Noruega

El canal 'Slow TV' NRK arrasa en Noruega con una programación increíble e inusual. Fuegos ardientes en chimeneas, personas tejiendo, retransmisiones de paisajes como playas o cascadas€ Son solo algunos de los espacios que se pueden ver en NRK, entre los que destaca un 'reality show' con pájaros y una ardilla como protagonistas.

El paso de C. Tangana por 'OT'

El popular cantante español pasó por 'OT 2018' como invitado y su actuación no dejó a nadie indiferente. Acompañado de El Niño de Elche a la guitarra, C. Tangana interpretó su recién publicado bolero, 'Veneno'. El vocalista incluyó en su escenografía una copa de whisky que no dudó en beberse sobre el escenario. Al concluir el tema el artista abandonó la escena sin despedirse, dejando atónito a Roberto Leal.

C. Tangana se va del plató sin despedirse del público y de Roberto Leal, que se queda solo hablándole. Así ha sucedido todo #gh18gala9 pic.twitter.com/PgON1zXpbS — M (@casasola89) 22 de noviembre de 2018

'Somos', el himno de 'OT 2018'

Tras semanas de espera, 'Operación Triunfo 2018' ya tiene himno. Coincidiendo con el reparto de temas de la Gala 10, los ocho concursantes que quedan en la Academia escucharon por primera vez la canción que han creado en el concurso y que grabaron el pasado fin de semana: 'Somos'.