'Eurovisión 2019': estas son las canciones que aspiran a representar a España

V.S.M. Este martes todas las miradas estaban puestas en la Academia de 'Operación Triunfo 2018'. Noemí Galera y Manu Guix han dado a conocer los temas para Eurovisión 2019. Los concursantes y los seguidores del programa esperan ansiosos el listado de canciones y la distribución de los mismos. La emoción estaba servida y aquí está el resultado.

Así ha sido el reparto de temas de Eurovisión en OT 2018 -> https://t.co/b3cMqXAdpA — eurovision_rtve (@eurovision_tve) 11 de diciembre de 2018

Los concursantes se enfrentan al reto de interpretar 17 temas. El reparto de los mismos se ha realizado en función de las cualidades vocales y el estilo de cada participante. Como resultado, encontramos un repertorio de lo más variado con baladas, soul, pop, góspel, toques flamencos, etc.

Los temas elegidos por 'OT 2018' como candidatos a representar a España en Eurovisión 2019 son los siguientes:

- 'Hoy vuelvo a reír otra vez' (Noelia)

- 'Vuelve' (Marta)

- 'Nunca fui' (Carlos Right)

- 'Qué será luego' (Alba)

- 'No puedo más' (Famous)

- 'Se te nota' (Carlos Right)

- 'Dímelo de frente' (Sabela)

- 'Todo bien' (Marilia)

- 'Muérdeme' (María)

- 'Hoy soñaré' (Sabela)

- 'La venda' y 'El equilibrio' (Miki)

- 'Sale' (Damion)

- 'La clave' (Natalia)

- 'Nadie se salva' (Natalia y Miki)

- 'A tu lado' (Joan Garrido y Marilia)

Votaciones

El formato elegido para llevar a cabo las votaciones se pondrá en marcha la noche de la final de 'OT 2018'. Es decir a partir del 19 de diciembre, el canal empezará a emitir fragmentos de los temas y, a partir de ese momento, los espectadores podrán comenzar a emitir sus votos.

La fecha tope para votar será el 2 de enero. Como resultado de las votaciones saldrán tres canciones seleccionadas y éstas serán las que irán a la gala de 'OT Eurovisión', de la que saldrá al representante español para Eurovisión 2019.