Famous se alza con la victoria en 'Operación Triunfo 2018'

M. García Después de tres meses con las puertas de la Academia abiertas, 'Operación Triunfo 2018' pone punto y final a su décima edición. Muchas polémicas se han producido en estos noventa días, complicadas para todo el equipo del formato de La 1 pero que, por suerte o por desgracia, ya ha finalizado dando a conocer el nombre del ganador.

Famous se ha proclamado vencedor de 'OT 2018' en una velada marcada por la emoción y por la doble actuación de cada uno de los tres finalistas que, recordemos, han podido interpretar un tema de elección libre y el tema que defendieron en la Gala 0. Tampoco han faltado invitados especiales y, por supuesto, el regreso de Amaia al plató que le dio la gloria.

El andaluz regaló al público su mejor versión, interpretando una canción del musical 'Dreamgirls': 'And I Am Telling You I'm Not Going' de Jennfer Hudson. Sin duda, una de las actuaciones más espectaculares de la noche y de la edición que ha puesto en pie a Ana Torroja.

Otra concursante que se animó con un musical fue Natalia. La navarra eligió 'Never Enough' de Loren Allred de 'El Gran Showman', una canción de final tanto por la interpretación como por la puesta en escena.

Alba Reche, que fue la concursante en romper el hielo, seleccionó una de las canciones que interpretó en el casting final para intentar sorprender a los espectadores. 'Creep' de Radiohead, una mezcla de rock y jazz, han sacado lo mejor de su característica voz.

El toque nacional lo pusieron Julia y Sabela. La gaditana, cuya trayectoria ha sido irregular, interpretó 'Déjame ser' de Manuel Carrasco, un tema que mostraba su lado más auténtico.

Por su parte, la gallega salió al escenario de OT 2018 para defender su estilo particular. Y es que se decantó por interpretar de nuevo un tema en gallego siendo fiel a sus raíces. 'Tris Tras' de Marful ha sido la canción seleccionada por la participante que ha vuelto a deslumbrar en el escenario.

Una vez actuaron los cinco finalistas, los teléfonos se detuvieron por primera vez para decir adiós a dos concursantes. Julia, con el 10%, y Sabela, con el 12%, se quedaron en quinto y cuarto lugar, respectivamente. Los tres más votados interpretaron de nuevo la canción que les dio el pase para entrar en la Academia hace tres meses.

Se volvieron a cerrar los teléfonos y esta vez para conocer el nombre del vencedor. El 29% de los espectadores decidió que Natalia fuese la tercera clasificada. De esta manera, Alba Reche y Famous se enfrentaron juntos a la decisión final con tan solo un punto de diferencia el uno del otro (35% y 36% de los votos de la audiencia, respectivamente). Finalmente, fue Famous quien se alzó con la victoria, eso sí, sin poder creérselo.