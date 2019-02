Sergio Ramos y Pilar Rubio desvelan su mayor secreto en 'El Hormiguero'

EP / Madrid Aunque han llevado los preparativos de su boda con la mayor discreción posible, lo cierto es que Sergio Ramos y Pilar Rubio han elegido el 'El Hormiguero' para revelar algunos de los detalles del que será uno de los días más importantes de sus vidas.

La pareja le confesó a Pablo Motos que el lugar elegido para darse el "Sí, quiero" ha sido Sevilla y que la ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de junio. Y es que, aunque viven en Madrid, el futbolista blanco tiene un gran vínculo con la tierra en la que se crió y en la que tiene a gran parte de su familia.

Como no podía ser de otra forma, Pilar y Sergio también dieron algunos detalles sobre su esperada boda. La pareja reconoció que los invitados no podrán tener teléfonos móviles ni cámaras que pudieran hacer sentir incómodos a los muchos famosos que les acompañarán en ese día.

El capitán del Real Madrid le llevó a Pablo Motos un regalo de lo más especial que compró junto a su novia la en su último viaje a Londres... Una obra de arte en forma de hormiga gigante: "en uno de los escaparates nos llamó mucho la atención".

Pablo Motos no podía por menos que sorprenderse y emocionarse con su hormiga de bronce pulido que hay que tocarla con guantes. Motos puede jactarse de tener una de las tan solo 1.000 hormigas que existen en el mundo de las cuales tienen una Pilar Rubio, otra Sergio y otra sus hijos como revelaba el capitán de la Selección Española y le comentaba al presentador de Atresmedia: "Y lo mejor es que el artista que las hizo, el día que él quiera, va a hacer un evento mundial, en el que nos tendremos que juntar todos los que tenemos una hormiga, para ponerlas en común. Entonces... tendremos que ir juntos", acababa Ramos.

Sin duda, el feeling entre la pareja y Pablo Motos es muy grande y que hay gran confianza hay entre ellos: "Estoy muy contento de estar aquí. Estoy como en casa, esto es un privilegio", comentaba el jugador merengue que tuvo que presenciar, como no, un nuevo reto de su chica.

Sergio Ramos con un gran arte abría el programa al más puro estilo Motos, sustituyéndole en el baile de apertura y marcándoselo con mucho arte andaluz.

Lo que no todos saben todo es que el Sergio Ramos es un gran amante del arte y que hasta le han salido buenas operaciones siendo marchante: "Vendiendo obras también te has sacado un pico", comentaba el conductor de El Hormiguero, a lo que Ramos no ocultaba lo cierto sin ocultar la sonrisa: "Sí, algún pelotazo hemos pegado", le restaba importancia Ramos. Así que más de alguno, será.

Motos revelaba un gran secreto de Sergio Ramos y es que: "Cuando vas a mear en su casa, a la salida tiene una escultura a tamaño real de Michael Jackson". De nuevo las risas se hacían en el plató y el sevillano puntualizaba: "Bueno, es que no hay mejor manera de invertir que hacerlo en arte, cultura y formación".

Pero no solo es amante del arte, sino que el novio de Pilar Ramos también es un gran amante de los caballos. Amante del arte y de los caballos pura raza, Sergio Ramos también habló de la parte de su vida más íntima y es que comentó que a veces se ve reencarnado en su hijo Marco: "Físicamente es el que menos se parece pero a veces me veo reencarnado en él. Marco tiene un carácter y una personalidad diferente a Sergio y a Alejandro pero a todos los quiero por igual".