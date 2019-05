Kit Harrinton, sobre el final de 'Juego de tronos': "Vosotros también sois culpables"

EP / Madrid 'Juego de Tronos' ha llegado a su fin y, tal y como era de esperar, su desenlace no ha dejado satisfechos a todos los fans de la serie. Una tarea que, tal y como ha reconocido el protagonista de la serie, Kit Harington, era imposible.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El actor que da vida a Jon Snow (Aegon Targaryen, en realidad) en la serie basada en los libros de George R.R. Martin era consciente de que el final, y especialmente el polémico giro experimentado por el personaje de Daenerys en la última temporada, iba a polarizar a los fans. Pero Harinton tiene un mensaje para aquellos seguidores indignados por el destino del personaje interpretado por Emilia Clarke.

"Sé que los va a dividir", afirmó Harington en una entrevista con EW.com publicada inmediatamente después del final de la serie. "Pero si repasas su historia de principio a fin, ella hace cosas terribles. Crucifica a la gente, quema personas vivas...", recuerda el actor que asegura que la evolución de la Targaryen "se ha ido construyendo" a lo largo de la serie.

"Por lo tanto, tenemos que decirle a la audiencia: 'Vosotros también habéis ignorado el carácter de esa mujer. Sabíais que algo estaba mal. Sois culpables, la animasteis", sentencia Harington que también admitie que temía que los dos últimos episodios fueran acusados de sexistas. "

Una de mis preocupaciones con esto es que tenemos a Cersei y Dany, dos mujeres líderes, que caen. La justificación es: solo porque son mujeres, ¿por qué deberían ser las buenas? Son los personajes más interesantes de la serie. Y eso es lo que Juego de tronos siempre ha hecho. No se puede decir que las mujeres fuertes terminarán siendo las buenas personas", afirma.

El actor insiste en que, dado su historial, es evidente, y es algo de lo que Jon se termina de dar cuenta que la Targaryen "no es una buena persona". "Sera polémico, pero esta serie no hace nada que no sea sincero y coherente con sus personajes. ¿Y cuándo has visto a una mujer interpretar a un dictador?", apunta.

La insatisfacción de no pocos fans con la última temporada ha quedado patente tras las enérgicas reacciones al final de casi todos los capítulos de esta última tanda y cristalizó en una petición en Change.org que reclama a HBO que rehaga "con escritores competentes" toda la temporada.

La iniciativa, que cuenta actualmente con más de un millón de firmas, carga directamente contra los showrunners David Benioff y D.B. Weiss a los que tacha de "lamentablemente incompetentes" cuando han tenido que completar la historia más allá del material original, es decir, de los libros de George R.R. Martin cuya trama fue superada hace ya varias temporadas.