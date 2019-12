Adara y Gianmarco se ven las caras... y él le hace la cobra

EP / Madrid Este jueves se emitió el último debate de Gran Hermano VIP, una gala que aunque fue rodada el pasado 20 de diciembre, justo un día después de celebrarse el final del programa y que finalmente no se ha emitido hasta seis días después. Casi una semana en la que hemos escuchado todo tipo de especulaciones sobre la relación entre Adara y Gianmarco, la pareja más problemática del programa.

Y ha sido durante este programa cuando se ha aclarado toda la situación entre ambos y el motivo de la frialdad de la ganadora cada vez que tiene cerca al que catalogó como su 'amor' durante su participación en el reality.

Nerviosa y sin prestar atención a Gianmarco, Adara, que recibió una cobra por parte del italiano, explicó por fin sus motivos para querer mantenerse alejada de su nueva conquista hasta nuevo aviso: "No hemos hablado ni nada todavía. Salí y estuve con mi madre... Creo que me falta un poco de sinceridad por su parte... Ha hecho algo aquí que no me ha gustado. Lo siento, de verdad. Pero estoy en una situación muy complicada. Mi madre le pidió que no hiciera algo que me iba a perjudicar y él lo hizo. Es un tema de mi bebé...", explica Adara sin entrar en detalles.





¿Gianmarco le ha hecho una cobra a Adara? ?? ?? Pero gigante

¿Gianmarco le ha hecho una cobra a Adara? ?? ?? Pero gigante

?? Creo que no#VivaGranHermanoDBT

Parece que durante su primera noche fuera de Guadalix, la ganadora tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado en el concurso y escuchar todo lo que madre tenía que decir, una conversación que parece haberle abierto los ojos. "Se han sacado temas muy míos que son muy fuertes. También me ha dicho que mira a todas igual que a mí. Ahora lo que más me preocupa, y desesperadamente, es mi bebé, que todavía no le he visto. Pero quiero hablar con él", añade, sin explicar finalmente los entresijos del motivo relacionado con su hijo que le han hecho no querer retomar su relación con el italiano.





Gianmarco: "Yo sé que tiene prioridades antes que yo, que son su bebé y su familia" #VivaGranHermanoDBT

Por su parte, Gianmarco parece que no pierde la esperanza en tener una historia de amor con Adara, como bien demuestran sus palabras: "Yo te espero, pero no me gusta que me pongas en duda. Para mí no ha cambiado nada. Está fría. Yo no esperaba pasar la noche con ella, porque sé que tenía que estar con su familia y arreglar sus cosas, pero me esperaba que conmigo tuviese una actitud menos fría".

Como él dice, habrá que esperar para ver como evoluciona su fallida relación. De momento, la ganadora se ha reencontrado con Hugo Sierra y su hijo en Palma de Mallorca para pasar la Navidad.