Joaquín la lía en Instagram con sus reacciones al ver 'La isla de las tentaciones'

Informacion.Es El jugador del Betis Joaquín se ha convertido estos días en el rey de Instagram con sus disparatadas reacciones al ver el programa de televisión 'La Isla de las tentaciones'. En pijama y en el salón de su casa, el futbolista no ha dudado en mostrarnos lo bien que se lo pasa con todo lo que ocurre con el nuevo reality de Mediaset.

Su "show" comenzó el martes con varios vídeos grabados por su mujer en los que ambos se reían con el programa y Joaquín incluso se atrevía con imitaciones y chistes sobre los concursantes. "¿Que qué opino de Andrea? Que está fenomenal ir con ella a la playa porque a la vez que se baña te vigila la ropa", llegó a decir entre risas el futbolista del Betis.

Entre su cuenta y la de su mujer en Instagram, el jugador subió más de una docena de vídeos en los que reaccionaba al final de 'La isla de las tentaciones'. En ellos puede verse al jugador gritar, reírse, enfadarse e incluso tirarse por el suelo. "Este programa me hace daño por dentro. Se ve claramente que lo hombres no hemos hecho nada. Tenemos menos peligro que el 'pescao' blanco". La reacción de las redes fue tal que el mismo futbolista comentó que se le había bloqueado a mitad de programa. Por suerte, el Instagram de su mujer dejó unos cuantos ejemplos de la simpática noche que pasó este martes el jugador delante de la pantalla.

Joaquín representa a toda España en este momento #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/tmUoP7HqL9 — NúñezStyle® (@nunzzz21) February 11, 2020

El final de 'La isla de las tentaciones'

El reality de moda en Mediaset ha llegado a su fin. Las parejas han vuelto a reencontrarse en su hoguera final tras varias semanas separados., pues este decidió abandonar tras su hoguera de confrontación.

En cambio, Fani tuvo que enfrente a Rubén, la tentación en la que ha sucumbido durante su participación en el programa. Aunque ella pensaba que iba a salir de la mano con él, el valenciano no lo tenía tan claro: "Hemos estado súper bien en la casa, todo lo que he hecho lo he hecho porque lo sentía, se vive muy intensamente, hay veces que te dejas llevar, otras que piensas un poco más... El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo... ¿por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?".

Por su parte, Estefania se marchaba soltera de la isla con las ideas muy claras: "Habíamos conectado súper bien y teníamos una complicidad súper buena, pero esto me enseña a no confiar en todos los hombres. Él se lo pierde. Estoy dolida, que me lo diga el último día en mi hoguera... He descubierto una nueva Fani y voy a intentar que nadie me disguste y me quite esta felicidad".

Otro final muy amargo ha sido el de Susana Molina y Gonzalo. La pareja se volvía a ver y pasaba lo inevitable. La que fuera ganadora de GH 14 decidía romper su relación en esta hoguera final. " No sé si estoy enamorada. No lo sé porque sé que le quiero y a veces no quiero confundirme por su reacción. No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", le explicaba la murciana a su chico.

Yo solo aspiro a tener alguien que vea conmigo todas las mierdas de programas asi.... un Joaquín pa mi porfa plis JAJAJAJAJA pic.twitter.com/SYdmRjIFOT — Nerea Mella?? (@nereamella_) February 12, 2020

Gonzalo, completamente desencajado, le pedía que se pensara bien las cosas: "Por favor, confía en mi. Por favor te lo pido. Yo te lo voy a explicar todo". Una decisión que ya estaba tomada para Susana: "No es eso. No sé que me pasa. Yo no me he puesto celosa. Igual nos tenemos que dar un tiempo". La decisión de su chica dejaba en shock al sevillano que no se creía lo que acababa de pasar: "Esto no ha terminado, no puede ser".

Fiama y Álex abandonaron juntos el programa pero su ración no convenció a nadie. El final más esperado fue el de José y Adelina, que abandonaron juntos el programa y con petición de mano incluida.