Josema Yuste: "Hay programas de mujeres que van provocando y nadie dice nada"

C.M. Que el programa de Mediaset 'La isla de las tentaciones' está trayendo cola es un hecho. El país está dividido entre el morbo que producen las historias de cuernos y traiciones del espacio presentado por la cantante Mónica Naranjo, y la polémica de algunas imágenes emitidas y comportamientos de los concursantes. No es nada nuevo. La gran empresa de comunicación, padre y madre de programas como 'Mujeres y hombres y viceversa' sabe muy bien como llevarse de calle al 'share'.

Así, hasta la propia farándula y mundillo mítico de la televisión ha salido a la palestra para dar su opinión. Este sábado, el programa 'La Sexta Noche', dirigido por el vasco Iñaki López, recibía al mítico humorista Josema Yuste, exmiembro de 'Martes y 13', junto a Santiago Urralde para promocionar su obra de teatro 'Se infiel y no mires con quién'.

Ambos debatían junto al presentador sobre los límites del humor en la actualidad hasta llegar a pararse en programas televisivos como 'La isla de las tentaciones'. Así, Yuste recordaba un corto de su época en el dúo cómico junto a Millán Salcedo en el que relataban cómo un obseso sexual intentaba agredir a la protagonista de un anuncio, metiéndole mano para después sentenciar: "Busco a Jaq's".

"Esto existió hace 108 años y no se puede equiparar la España de hoy a la de hace 35 años", dijo Yuste, a lo que su compañero también añadió que "me sorprende que quiten este anuncio, por ejemplo, y luego haya realities donde se ve a la mujer haciendo prácticas manuales y otro tipo de cosas". Entonces, Yuste dijo las palabras que han provocado polémica y que ardan las redes sociales: "Hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie dice nada. Es así".