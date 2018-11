Aina Clotet denuncia que Leticia Dolera prescindió de ella por estar embarazada

M. García Aina Clotet ha roto su silencio respecto a su despido de 'Déjate llevar'. La actriz ha publicado un largo comunicado en Twitter contestando a Leticia Dolera, quien el pasado jueves dio su versión de por qué había prescindido de la intérprete.

Clotet iba a dar vida a uno de los personajes principales de la ficción, pero su papel lo hará finalmente Celia Freijeiro. El despido, según Dolera, se debe a cuestiones narrativas y de producción y no a que la catalana estuviese embarazada.

Sin embargo, ahora ha sido la actriz quién ha dado su propia versión de los hechos y denuncia: "Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad, consideraría todas las opciones para no excluirme solo por estar embarazada".

En el texto, que narra cronológicamente los hechos ocurridos, explica: "A finales de junio fui seleccionada para interpretar un personaje protagonista de la serie. El rodaje estaba previsto desde mediados de septiembre a finales de noviembre y mi personaje tenía unas 25 sesiones de trabajo, lo cual suponía la mitad del tiempo de la filmación. A principios de julio, descubro que estoy embarazada de cuatro semanas. Conozco perfectamente las características del personaje y decido comunicar la noticia inmediatamente a la directora, con la voluntad de ayudar a la producción y para que se puedan plantear la organización del rodaje teniendo en cuenta mi estado".

Comunicado de Aina Clotet pic.twitter.com/Z5opyEdhLm — aina clotet (@ainaclotet) 20 de noviembre de 2018

La barcelonesa también explica que en su anterior embarazo tuvo que renunciar a varios proyectos: "Esta vez, empezaba a rodar estando de poco más de 3 meses y medio (no entre 4 o 6 meses, como se ha publicado), por lo que entendí que, con una planificación adaptada, podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible. Si llegado el momento en que mi embarazo fuese visible, quedaran escenas pendientes de rodar, entendía que se podría recurrir a cualquiera de las técnicas que utilizamos de forma habitual en estas circunstancias, como adaptar el vestuario, ajustar planos de cámara, sugerir que el personaje, que ya es madre de dos niñas, no necesita tener un vientre completamente plano, usar dobles de desnudo puntuales, etc. Y así lo propuse. Entiendo que dicha adaptación suponía un esfuerzo para todo el equipo pero, como en el sector audiovisual es habitual adaptarse a todo tipo de imprevistos".

Dos días después, según su versión, Dolera contactó con ella por teléfono para comunicarle que había un problema con la póliza del seguro, "que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo" y que veía "complicado cambiar el plan de rodaje". Efectivamente, las pólizas de seguros de rodajes son muy altas, pero Clotet intentó ayudar de otras formas, llegando incluso a poner a disposición de la producción su salario "para cubrir cualquier coste adicional" que pudiera suponer su estado.

En su séptima semana de gestación, según aparece en el comunicado, el productor le transmitió que su presencia en la serie era "inasumible". Fue entonces cuando Dolera le ofreció interpretar "un personaje capitular" que rechazó "no por el hecho de ser un personaje menor [...] sino por la gran sensación de desprotección que había sentido durante todo el proceso".

Clotet añade que en una reunión que tuvo lugar el 17 de septiembre, día de inicio del rodaje, con responsables de Movistar+, éstos le comunicaron que no tenían conocimiento de lo ocurrido y que "de haberlo sabido hubieran volcado toda su voluntad para intentar evitar que esta situación ocurriera".

Para finalizar, la actriz reflexiona acerca de la presión que las mujeres embarazadas sufren en el entorno laboral: "Creo, fervientemente, que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad".

Este comunicado ha llegado a oídos de otras actrices. Es el caso de Toni Acosta, que ha compartido en redes su experiencia en dos rodajes estando embarazada.