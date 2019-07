¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 18 de julio

Andrea & The Black Cats.

Redacción | A CORUÑA ▶19.00h. Abel Tomé presenta 'A noite do lobo'. El escritor expone esta tarde en El Corte Inglés la obra con la que este 2019 ha ganado el III Premio Illa Nova de Narrativa. Se trata de la segunda entrega de una trilogía sobre la que nos habla en esta entrevista: "As historias con final feliz son fáciles de vender, pero non se axustan á realidade".

El Corte Inglés

Ramón y Cajal, 57

▶20.30h. Xosé Ramón García presenta libro. El autor presenta en Arenas su obra Guía de los Jardines de Méndez Núñez, en la que se sumerge en los detalles del enclave. En el acto, estará acompañado por el arqueólogo Felipe Senén.

Librería Arenas

Cantón Pequeño, 25

▶21.30h. Andrea & The Black Cats, en directo. El Espacio Mahou recibe a Andrea & The Black Catse dentro del ciclo Descubrimientos musicales. La actuación, gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en dos pases, a las 21.30h y a las 22.30h. La banda compostelana realizará un espectáculo de blues, pensado para público reducido. El fin de semana el programa de actividades proseguirá con jornadas gastronómicas a cargo de los chefs de Fire Capitano y Casa Ponte, cuyas tapas podrán degustarse con una Mahou.

Edificio Labase

Plaza de San Andrés, 1

▶21.30h. Concierto acústico de Ferrán Exceso. El músico interpreta en el BâBâ Bar, en formato acústico, las composiciones de la última temporada de Tócate algo Ferrán. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

▶22.30h. Películas de culto en Cinenterraza. El festival dedica una nueva sesión a Martin Scorsese con la proyección del filme Dead man, protagonizado por Johnny Depp. Tras el visionado habrá una charla con el músico Álvaro Dorda.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1

▶22.30h. Ritmos brasileños con el grupo Turma Caipira. La formación coruñesa liderada por Marga Ramos lleva al +QueJazz los temas de su primer trabajo discográfico, Bellis silvestris, un álbum introspectivo que gira alrededor de la música brasileña.

Garufa Club

Riazor, 5

Y ADEMÁS...

