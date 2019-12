¿Qué hacer hoy en A Coruña?

12.30 horas. El grupo Tanxugueiras, formado por Aida Tarrío y las hermanas Sabela y Olaia Maneiro, comparte en acústico en El Corte Inglés su álbum Contrapunto, del que firmará ejemplares.

13.00 horas. Os Diplomáticos de Monte Alto realizan un pase a mediodía tras agotar las entradas para su concierto por la noche en la sala Mardi Gras. Las citas se enmarcan en el festejo del XXV aniversario del bravú.

Desde las 17.00 horas. La Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica celebra un encuentro en la Domus con presentaciones de libros y una charla con la periodista Ángela Bernardo.

18.00 horas. El programa navideño del Concello organiza en María Pita el cuentacuentos Somos iguais. Contos pola igualdade, al que seguirá el domingo una función de teatro a la misma hora.

19.30 horas. El patinador Javier Fernández, campeón de España y del mundo en varias ocasiones, protagoniza en el Coliseum Revolution on ice, un espectáculo sobre hielo con música en directo de Blas Cantó.

20.30 horas. La coral de góspel The Mississipi Mass Choir acude a su cita navideña en el Colón con el concierto The golden years of gospel. Mañana, el teatro ofrecerá una actuación para niños.

23.00 horas. El grupo de soul Freedonia vuelve a la ciudad con una nueva cantante al frente, Deborah Ayo, que interpretará en el Playa Club los temas del nuevo disco de la formación, Conciencia.

00.00 horas. Los 16 músicos de la Orquesta Sonoridad realizan en el Garufa Club la puesta de largo de su primer trabajo de estudio, una mezcla de salsa y latin jazz grabado al estilo de los 70.

Y además...

Más de 50 propuestas comerciales, en el Mercado das Nubes do Nadal en San Agustín

Un total de 58 propuestas comerciales forman parte del Mercado das Nubes do Nadal ubicado en el mercado de San Agustín, que estará disponible hasta mañana. La iniciativa cuenta con firmas de cosmética, artesanía, textil y gastronomía. También hay una recogida de alimentos para la Cocina Económica. Los asistentes pueden disfrutar de actividades musicales, presentaciones, talleres y un espacio infantil.

La Galería Artby's, ubicada en San Andrés, abre una muestra navideña con piezas seleccionadas que van desde los 150 euros a los 25.000