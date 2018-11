'Masterchef Celebrity 3': Los peores y mejores momentos de esta edición

M. García 'Masterchef Celebrity' apagó sus fogones el pasado domingo con Ona Carbonell como ganadora del concurso. La medallista olímpica sucedió a Saul Craviotto en el palmarés del programa y cerró un curso que, al igual que los dos anteriores, ha dejado varios momentos a destacar.

Unos más positivos que otros, pero casi todos reflejan lo que supone estar en 'Masterchef Celebrity'. Y es que la tensión, los nervios y los enfrentamientos han sido algunos de los ingredientes de esta tercera edición.

El amor está en el aire

En el programa de TVE ha habido espacio para el amor. La belleza de Jaime Nava conquistó a Boris Izaguirre, que al verle descubrió "un nuevo mundo". "Yo sentí lo que sintió Cristóbal Colón cuando vio América. Yo era el indio y tú el conquistador con la armadura y el caballo", afirmó el escritor.

Pero no fue el único que se enamoró. La personalidad de Iván Massagué encandiló a Carmen Lomana, que aseguró que éste la tenía "atómica".

Exigente consigo mismo

"No te puedo meter caña porque tú mismo te metes tanta...". Con esta frase Jordi Cruz resumió el alto nivel de exigencia que Santiago Segura se aplicaba a sí mismo en cada prueba. Esto lo demostró hasta el día de su eliminación, cuando lamentó haberse quedado fuera de la semifinal al fallar en una de sus especialidades: los postres. "Me he pasado de listo", "iría y me daría un cabezazo contra la pared" o "soy idiota" fueron algunas de las perlitas que el cineasta soltó aquel día.

Jordi Cruz vs Carmen Lomana

"Me tienes manía porque yo no he parado ni un segundo. Y sí hago autocrítica, pero no soy una superwoman". Estas fueron las palabras que Carmen Lomana le dijo a Jordi Cruz después de que éste señalara su "falta de energía" en las pruebas. Pero ahí no quedó la cosa.

Cuando cayó eliminada, la concursante tuvo que escuchar las duras palabras que el chef le dedicó por el bajo nivel del plato que había presentado. "No hay trabajo, es una vergüenza. Esto no lo hacen ni en el primer programa del Junior", le espetó.

Sola contra el mundo

Por si fuera poco, Carmen Lomana tenía otro frente abierto, esta vez, con Antonia Dell'Atte. Los reproches y descalificativos entre ambas fueron constantes entrega tras entrega. Aunque a decir verdad, la italiana ha tenido choques con todos sus compañeros y jueces. "Mi llorar ha sido contra los fariseos. ¡Fariseos! Los fariseos son esas personas que tienen esa sonrisa y luego por detrás te van...", dijo el día que fue eliminada por primera vez.

"Medalla de oro" por "guarros"

En la cuarta gala de 'Masterchef Celebrity', Iván Massagué y María Castro tuvieron que cocinar juntos un plato mexicano. Samantha se negó a probarlo por considerar que ambos habían pecado de "guarros" durante la elaboración del mismo: "Llevo muchas valoraciones y muchos cocinados aquí en 'MasterChef' y os voy a dar la medalla de oro a los más guarros".

"¿Quién mierda ha pedido tu opinión?"

Antes de escuchar el veredicto del jurado, Santiago Segura pidió colocarse "bien lejos de Paz" porque la actriz le había comentado que había "atemperado mal" el postre en la prueba para los nominados. "¿Quién mierda te ha pedido tu opinión?", le espetó el cineasta.

Desmayos y ansiedad

Esta edición de 'Masterchef Celebrity' también ha traído algún que otro disgusto. Carmen Lomana preocupó al equipo del 'talent' culinario tras desmayarse en una de las pruebas. La empresaria tuvo que ser sacada del plató en silla de ruedas mientras lamentaba el número que estaba dando.

Pero no fue la única participante en sufrir un susto entre los fogones. Paz Vega padeció un ataque de ansiedad cuando se enfrentaba a María Castro, Oscar Higares, Ona Carbonell y Santiago Segura en la prueba de eliminación.

Menudo susto nos ha dado Paz, menos mal que finalmente la valoración ha sido positiva por parte de los jueces https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/B16WP1xzWG — MasterChef (@MasterChef_es) 14 de octubre de 2018

Inédita doble expulsión

Por primera vez en la historia de 'Masterchef', el jurado decicdió expulsar a dos concursantes a la vez: Jaime Nava y Antonia Dell'Atte. ¿La razón? Los nervios y cargarse "todas las virtudes de un menú saludable".