¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 31 de enero

Redacción | A CORUÑA ▶18.00h. Clase magistral de Meritxell Colell en el CGAI. La directora imparte esta tarde una clase magistral en el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), donde a las 20.30h se proyectará su filme Sobre el viento, un trabajo sobre el que nos habla -entre otras cuestiones- en esta entrevista: "La etiqueta de cine de autor aleja al público de películas que podrían llegar a más gente".

CGAI

Durán Loriga, 10

▶18.00h. Los retos de la sociedad digital. El Marketing Media Manager de Samsung , Guillermo Barberá, imparte la masterclass Desafíos dunha sociedade dixital.

Campus da Coruña

Ronda de Nelle, 31

▶19.00h. La fotografía musical, a debate en Estudios Mans. Los cámaras Javier Rosa, Juan Pérez Fajardo y Cris Andina reflexionan sobre el vínculo entre fotografía y conciertos. Cris Andina nos cuenta algunas cuestiones que compartirá esta tarde en el encuentro durante la charla con ella en esta entrevista: "Cada vez hay más artistas que intentan vender su imagen, no solo su música".

Estudios Mans

Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida nº 91

▶19.00h. Concierto de la Unidad de Música de la Fuerza Logística. La música llenará hoy el Palacio de Capitanía General con la Unidad de Música de la Fuerza Logística Operativa, que protagonizará un concierto a las 19.00 h. La formación, dirigida por Iván Rodríguez, interpretará piezas de autores como Dimitri Tiomkin, Ernest Gold y John Williams.

Palacio de Capitanía

Praza da Constitución

▶20.00h. El autor Eugenio Fuentes presenta su nueva novela. El escritor Eugenio Fuentes aborda una nueva entrega de su detective Ricardo Cupido en Piedras negras, de la que hablará en la ciudad. La presentación tendrá lugar hoy en el Sky Bar del Hotel Plaza, a las 20.00 horas. Sobre esta obra nos habla en la siguiente entrevista: "Siempre me ha gustado decir que yo escribo para los muertos, esos no me engañan".

Hotel Plaza

Santiago Rey Fernández Latorre

▶20.00h. 'Besta do seu sangue', lo nuevo de Emma Pedreira. La escritora Emma Pedreira visitará esta tarde la Biblioteca de la Asociación Vecinal de Monte Alto para hablar, Besta do seu sangue, su nueva novela, inspirada en la figura de Blanco Romasanta. Será a partir de las 20.00 horas cuando la autora comparta los detalles de su libro, con el que ganaba el año pasado el Premio Xerais de Novela.

Biblioteca de la AAVV Monte Alto

Campo de Marte

▶20.30h. La tecnología y la oratoria, a estudio en la Escuela Talkk. La Escuela Talkk continúa su ciclo Charlas que inspiran, en el que participarán hoy a las 20.30 h. el doctor en biología Ángel Guerra y el experto en comunicación política Pepe Martínez. El primero planteará en su ponencia los límites éticos de incorporar en el cuerpo humano los avances digitales, y el segundo dará las claves para convertir un alegato en un discurso convincente. Ambas conferencias son de entrada libre.

Escuela Talkk

Pastoriza, 1

▶20.30h. Dead Combo presenta su disco 'Odeon Hotel'. El dúo portugués interpreta los temas de su nuevo disco, Odeon Hotel, en el que fusionan influencias universales con el sonido lisboeta.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

▶21.30h. Mario Rivergood ofrece un concierto de versiones. El artista realiza versiones de músicos como Bowie, The Cure y The Rolling Stones esta noche, a las 21.30 horas en el BâBâ Bar.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

▶22.30h. Soultrack en Garufa. La sala de conciertos Garufa Club recibe a Soultrack con su espectáculo musical de soul en directo.

Garufa Club

Riazor, 5